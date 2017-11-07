الجزائر تدين إطلاق مليشيات الحوثي صاروخًا باليستيًا على الرياض

علي القحطاني(صدى):

أدانت الجزائر بشدة إطلاق مليشيات الحوثي صاروخًا باليستياً على مدينة الرياض.

وقال الناطق الرسمي لوزارة الخارجية الجزائرية عبدالعزيز الشريف في تصريح اليوم ” ندين بأشد العبارات الاعتداء السافر بالصاروخ الباليستي الذي استهدف مساء يوم السبت الماضي مدينة الرياض، وإذ نعرب عن تضامننا الكامل مع المملكة ملكاً وحكومة وشعباً ” .

وجدد الشريف استنكار بلاده لكل الأعمال التي من شأنها أن تشكل تهديداً لأمن المنطقة وتؤجج التوتر فيها، مؤكداً في الوقت ذاته دعم الجزائر لمساعي وجهود المجتمع الدولي في إطار منظمة الأمم المتحدة الرامية لإيجاد تسوية سياسية سلمية شاملة للأزمة باليمن.