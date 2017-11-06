سوق دوت كوم في ثوبه الجديد بعد انضمامه إلى أمازون

عادل الحربي(صدى):

حصل متجر سوق.كوم على تعديل طفيف في الهوية لتشمل الآن متجر أمازون، وهذا بعد ستة أشهر تقريبًا منذ انضمام متجر سوق.كوم المحلّي إلى شركة أمازون العالمية.

وبناءً على التعديلات الجديدة، فإن كلمة سوق.كوم في الشعار حافظت على شكلها المُعتاد، وتأتي أسفل منها جُملة ” شركة تابعة لـ أمازون ” an Amazon Company للتأكيد على أنها جزء من المتجر العالمي الآن.

وسبق لمتجر سوق.كوم أن أضاف منتجات Amazon Basics في السعودية والإمارات العربية، وبعض الدول العربية الأُخرى كذلك، وهذا يعني ضمان وصولها بسرعة مع إمكانية شحنها مجانًا.