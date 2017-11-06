بريطانية تجمع 80 ألف جنيه إسترليني لعلاج طليقة زوجها
في لافتة إنسانية، دعمت سيدة بريطانية، طليقة زوجها، بعد أن أبلغها الأطباء أن وفاتها صارت مسألة وقت ليس أكثر بسبب توغل السرطان في جسدها.
وقامت السيدة البريطانية، بتدشين حملة لجمع مبلغ 80 ألف جنيه إسترليني، تكاليف علاج طليقة زوجها، قائلة: ” هذا لم يكن خيارا، طفلاها بحاجة إلى أمهما، وهي تستحق فرصة لمشاهدتهما وهما يكبران كرجال، وحتى يكونا عائلات مستقلة ” .
وقالت المريضة: ” لم أكن أتوقع أن يحبني الناس بهذا القدر… الجميع أذهلوني بدعمهم خصوصا كلير ” .
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 5768 ] نشر منذ 37 دقيقة
ماقصره😁👍
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 30 دقيقة
الحريم مايسون شي لله اكيد جمعت لك ٨٠ الف اجنيه وجمعت لها من ورا إعلانها لك ١٨٠ الف جنيه
تعلموني بالحريم الله المستعان
ان كيدهن عظيم الله يرحمها ويغفر لها الي في بالي الله المستعان
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 5768 ] نشر منذ 9 دقائق
امين الله يرحمهاويعوضهابجنته شكلها افتكه😁😊😊😊 باالعكس طلعه احسن من زوجها طليق المريضه وقفت مع طليقته بمرضها😊😁