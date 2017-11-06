بريطانية تجمع 80 ألف جنيه إسترليني لعلاج طليقة زوجها

لندن(صدى):

في لافتة إنسانية، دعمت سيدة بريطانية، طليقة زوجها، بعد أن أبلغها الأطباء أن وفاتها صارت مسألة وقت ليس أكثر بسبب توغل السرطان في جسدها.

وقامت السيدة البريطانية، بتدشين حملة لجمع مبلغ 80 ألف جنيه إسترليني، تكاليف علاج طليقة زوجها، قائلة: ” هذا لم يكن خيارا، طفلاها بحاجة إلى أمهما، وهي تستحق فرصة لمشاهدتهما وهما يكبران كرجال، وحتى يكونا عائلات مستقلة ” .

وقالت المريضة: ” لم أكن أتوقع أن يحبني الناس بهذا القدر… الجميع أذهلوني بدعمهم خصوصا كلير ” .