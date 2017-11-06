وظيفة معيد شاغرة في كلية الهندسة بجامعة المؤسس

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت كلية الهندسة بجامعة الملك عبدالعزيز عن توفر وظيفة معيد بقسم الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسبات، في تخصص (قوى وآلات) طلاب عدد (1)، للعام الدراسي 1438/ 1439هـ، حسب الشروط التالية:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- أن يكون المتقدم حاصلًا على الدرجة الجامعية في تخصص هندسة كهربائية (قوى وآلات) من جامعة سعودية أو أي جامعة أخرى معترف بها.

3- ألا يقل تقدير المتقدم في البكالوريوس عن جيد جدًّا.

4- أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك.

5- ألا يتجاوز عمر المتقدم (30) سنة.

6- أن يكون المتقدم حاصلًا على الدرجة المطلوبة في التوفل، أو STEP أو IELTS.

وأوضحت الكلية، أن الطلبات تقدم مصحوبة بالأوراق الثبوتية مع وثيقة التخرج وكشف الدرجات المعتمدة وشهادات الدورات واللغة والدبلومات التي اجتازها- إن وُجدت- إلى مكتب رئيس قسم الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسبات، بمبنى رقم 40- ENG، غرفة رقم (34C24)، أو العنوان البريدي ص. ب: 80204 جدة (21589)، أو على البريد الإلكتروني: ([email protected])، وذلك من تاريخ 20/ 2/ 1439هـ وحتى 20/ 3/ 1439هـ، خلال الدوام الرسمي، ولا تقبل أي طلبات بعد هذا التاريخ.