تعرض 4 أشخاص لدهس حالتين منها خطيرة

نايف السالم(صدى):

على إثر حادث مروري بجدة، أصيب 4 أشخاص بدهس بينهم إصابتين خطيرة، واصابة متوسطة، وإصابة بسيطة عولجت بالموقع.

وأوضح المتحدث الإعلامي للهلال الأحمر بمحافظة جدة، عبدالله أحمد أبو زيد، أن غرفة عمليات الهلال الأحمر بمحافظة جدة تلقت، مساء اليوم، بلاغاً يفيد بوقوع حادث تصادم نتج عنه دهس بحديقة امام بلدية بريمان الفرعية.

وأضاف، فور تلقي البلاغ من غرفة عمليات الهلال الأحمر 997 هرعت ثلاث فرق اسعافية، وفرقة استجابة متقدمة و القائد الميداني معتز الباشا، إلى موقع الحادث، حيث تبين وجود حالتين خطيرة، وحالة اصابة متوسطة تم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين ونقلهم إلى مستشفى الجدعاني بجدة.

وأهاب أبوزيد، بجميع قائدي المركبات بتوخي الحذر، والالتزام بأنظمة المرور، والتقيد بالسرعة المحددة، متمنياً السلامة للجميع.