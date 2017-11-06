ولي أمر يتهم مدرسة بالتسبب في وفاة ابنه بإعطائه جرعة تطعيمات خطأ

خالد الضبيبي(صدى):

اتهم ولي أمر طالب يدرس في الصف الأول الابتدائي بإحدى مدارس المنطقة الشرقية، إدارة المدرسة بالتسبب في وفاة ابنه، بسبب إعطائه جرعة تطعيم خاصة بالصفوف الأولية، دون علمه.

وقال والد الطفل، إن المدرسة لم ترسل ورقة لولي أمر الطالب تطلب منه الموافقة على التطعيم أو عدمه،مؤكدًا أن نجله كان بصحة جيدة قبل التطعيم، إلا أنه شعر بآلام مفاجئة في بطنه مع تقيؤ، بعد مضي قرابة 5 ساعات على أخذ أمصال التطعيم.

وأوضح والد الطفل، أن التقرير الطبي الصادر من مستشفى الولادة والأطفال، أظهر أنه أصيب بفشل كلوي مع تسمم.