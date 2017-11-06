ولي أمر يتهم مدرسة بالتسبب في وفاة ابنه بإعطائه جرعة تطعيمات خطأ
اتهم ولي أمر طالب يدرس في الصف الأول الابتدائي بإحدى مدارس المنطقة الشرقية، إدارة المدرسة بالتسبب في وفاة ابنه، بسبب إعطائه جرعة تطعيم خاصة بالصفوف الأولية، دون علمه.
وقال والد الطفل، إن المدرسة لم ترسل ورقة لولي أمر الطالب تطلب منه الموافقة على التطعيم أو عدمه،مؤكدًا أن نجله كان بصحة جيدة قبل التطعيم، إلا أنه شعر بآلام مفاجئة في بطنه مع تقيؤ، بعد مضي قرابة 5 ساعات على أخذ أمصال التطعيم.
وأوضح والد الطفل، أن التقرير الطبي الصادر من مستشفى الولادة والأطفال، أظهر أنه أصيب بفشل كلوي مع تسمم.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 22262 ] نشر منذ 1 ساعة
لاحول ولاقوة الا باالله
أذكر وأنا صغير فمدرسة المأمون فالثقبة
كان يجون يطعمونا ف المدرسة
ويسألونا عن الفطور وايش نوع الأكل الي ناااكله
كنت اسوقها عليهم
تريقه🤔🤗
أمــــــــــــل الطيـــــــــــار[ عدد التعليقات: 11267 ] نشر منذ 1 ساعة
غير صحيح لايمكن تكون التطعيمه سامه 🤔
فلو كانت كذلك …لاتضرر كل الطلاب
ولوكانت سامه …لما مكث الطالب ٥ ساعات بعد الجرعه
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.ربما كان يعاني من امر ما ؟؟؟ والاهل غافلين عن ذلك
لان اغلب التطعيمات هي وقائيه مثل الانفلونزا والكبد الوبائي
حتى وان كانت للصفوف الاوليه وهو اخذها فلن تضره
لانها لاتختلف عن معايير الجرعات الخاصه بالمواليد ومرحله ماقبل المدرسه
طــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب[ عدد التعليقات: 451 ] نشر منذ 57 دقيقة
لا حول ولا قوة الا بالله ، الله يرحمه