تعليم القنفذة يعلن وظائف شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة القنفذة عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة للجنسين، بمسمى حارس أمن (مستخدم) على فئة الـ(31)، وذلك وفق الشروط التالية:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- أن يكون حسن السيرة والسلوك.

3- أن يكون من ضمن قوائم الانتظار ببرنامج الخدمة المدنية (ساعد).

4- أن يكون المتقدم أحد سكان القطاع المتقدم عليه.

5- إحضار مشهد من الشيخ أو العمدة لإثبات مقر السكن.

6- ألا يقل عمر المتقدم عن (25) عامًا لمدارس البنين، و(35) عامًا لمدارس البنات، وأن يكون محصنًا، وألا يزيد عمر المتقدم عن (45) عامًا.

ودعت الإدارة الراغبين في شغل هذه الوظائف التقدم وتسجيل طلباتهم من خلال الرابط التالي: (هنا)، علمًا بأن آخر موعد لاستقبال الطلبات يوم الاثنين الموافق 24 صفر 1439هـ.