الإطاحة بإثيوبي يروج العرق المسكر في سوق الصواريخ بجدة

نايف السالم(صدى):

أطاحت الجهات الأمنية بأحد المروجين إثيوبي الجنسية، يروج عبوات العرق المُسكر بالقرب من سوق الصواريخ بجدة.

وكان أحد المواطنين قد قدم بلاغًا لعمليات الأمن، مُحددًا موقع ذلك المُتسلل الأثيوبي.

وتولت الدوريات الأمينة بجدة عملية متابعته ومن ثمَ ضبطه وبحوزته بعض العبوات قبل ترويجها، ةجرى تسليم المقبوض عليه للشُرطة والتي تتابع تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.