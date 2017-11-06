الإطاحة بإثيوبي يروج العرق المسكر في سوق الصواريخ بجدة
أطاحت الجهات الأمنية بأحد المروجين إثيوبي الجنسية، يروج عبوات العرق المُسكر بالقرب من سوق الصواريخ بجدة.
وكان أحد المواطنين قد قدم بلاغًا لعمليات الأمن، مُحددًا موقع ذلك المُتسلل الأثيوبي.
وتولت الدوريات الأمينة بجدة عملية متابعته ومن ثمَ ضبطه وبحوزته بعض العبوات قبل ترويجها، ةجرى تسليم المقبوض عليه للشُرطة والتي تتابع تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 22262 ] نشر منذ 2 ساعتين
وش بشكله كذا
وعيوووووونه حمر
ياااااساااااااتر😱
شكله شرب العصير كله🤗🤗🤗
ابو محمد[ عدد التعليقات: 37404 ] نشر منذ 1 ساعة
البحر قريب والسمك جايع .. تكفون ,,