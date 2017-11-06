بالفيديو.. السبهان: الملك سلمان أبلغ الحريري تفاصيل عدوان حزب الله على المملكة

نايف السالم(صدى):

قال وزير الدولة لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان، إن الملك سلمان أبلغ الحريري بتفاصيل عدوان حزب الله على السعودية، وعلى الحكومة اللبنانية أن تعي خطر هذه الميليشيات لبنان وعلى المملكة، مؤكدا أن المملكة توقعت من الحكومة اللبنانية ردع حزب الله.

وأكد السبهان في مداخلة له اليوم الاثنين على قناة ” العربية ” ، أن المملكة ستستخدم كافة الوسائل السياسية وغيرها لمواجهة حزب الله، وستتم معاملة حكومة لبنان كحكومة إعلان حرب بسبب هذه الميليشيات ” الشيطانية ” ، لافتاً إلى أنها تؤثر في كافة القرارات التي تتخذها حكومة لبنان، وأن على اللبنانيين الاختيار بين السلام والانضواء تحت هذه الميليشيات.

وذكر أن جرائم حزب الشيطان تمتد إلى داخل المملكة، حيث تقوم ميليشياته بتهريب المخدرات إلى السعودية وتدرب شبابا سعوديين على أعمال الإرهاب، وأن شرفاء لبنان لن يقبلوا بمواقف هذه الميليشيات، وبيدهم تحديد ما ستؤول إليه الأمور مع السعودية.