مواطن يطارد لصاً في جدة لاستعادة 300 ألف ريال

نايف السالم(صدى):

أحبط مواطن، مخطط عصابة باكستانية استهدفت مواطنا مسنا لسرقة مبلغ 300 ألف ريال منه، بعد مطاردة بين الأحياء في محافظة جدة.

استطاع المواطن، محمد الوادعي 34 عامًا، أموال المسن، تصوير اللص وسيارته ومعرفة هويته، وأبلغ الجهات الأمنية المختصة بمحافظة جدة بالواقعة كاملة، التى تمكنت من ضبط السارق.

وتبين أنه مخطط مع آخرين من جنسية باكستانية لسرقة المواطن المسن، وتولى مركز شرطة الشمالية التحقيق مع أفراد العصابة، وجارٍ إحالتهم إلى النيابة العامة بحكم الاختصاص.