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  3. مواطن يطارد لصاً في جدة لاستعادة 300 ألف ريال
  • نشر : منذ 2 ساعتين
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  • حوادث

مواطن يطارد لصاً في جدة لاستعادة 300 ألف ريال

مواطن يطارد لصاً في جدة لاستعادة 300 ألف ريال
نايف السالم(صدى):

أحبط مواطن، مخطط عصابة باكستانية استهدفت مواطنا مسنا لسرقة مبلغ 300 ألف ريال منه، بعد مطاردة بين الأحياء في محافظة جدة.

استطاع المواطن، محمد الوادعي 34 عامًا، أموال المسن، تصوير اللص وسيارته ومعرفة هويته، وأبلغ الجهات الأمنية المختصة بمحافظة جدة بالواقعة كاملة، التى تمكنت من ضبط السارق.

وتبين أنه مخطط مع آخرين من جنسية باكستانية لسرقة المواطن المسن، وتولى مركز شرطة الشمالية التحقيق مع أفراد العصابة، وجارٍ إحالتهم إلى النيابة العامة بحكم الاختصاص.

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 37404 ] نشر منذ 2 ساعتين

بيض الله وجهه ، و وجه من رباه ,, آمين ,,

,, وخيب الله الباكستاني وعصابته ,,

,, ياليت يحطونهم في الفرن اللي كان فيه الفار ,, ليكونوا عبره لكل الفيران امثالهم ,,

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