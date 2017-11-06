محام مصري يعلن عن خوضه الانتخابات الرئاسية المقبلة

القاهرة(صدى):

بدأت المنافسات في الانتخابات الرئاسية المصرية، أجواءها، فور إعلان المحامي خالد علي، المرشح الرئاسي الاسبق، نيته خوض الانتخابات المزمع إجراؤها في مارس من العام المقبل.

وعقد خالد علي مؤتمرا صحفيا اليوم الإثنين في القاهرة، معلنا خلاله ملامح وأسباب اتخاذه قرار الترشح، قائلا: إن الأمل قائم في فلاحي مصر؛ لاقتناص حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية، وكل حي شعبي فقير ” .

يشار إلى أن خالد علي سبق وأن خاض الانتخابات الرئاسية المصرية 2012 ولم يحصد إلا نسبة أصوات ضعيفة، والتي فاز خلالها الرئيس الإخواني المعزول محمد مرسي، وبعد عزل مرسي وإجراء انتخابات رئاسية جديدة في 2014 أعلن علي مقاطعته الانتخابات التي تنافس خلالها الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي مع السياسي حمدين صباحي، والتي فاز فيها السيسي بنسبة تخطت الـ90 %.