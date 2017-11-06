وزير البلديات يقدم التعازي في وفاة الأمير منصور بن مقرن وصالح القاضي

نايف السالم(صدى):

قدم وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ، التعازي إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وإلى الأسرة المالكة الكريمة والشعب السعودي؛ في وفاة المغفور له -بإذن الله تعالى- صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة عسير، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه والشعب السعودي الصبر والسلوان‪.

وأعرب ” آل الشيخ ” عن ألمه الشديد بفقد صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير، مؤكدًا أن المغفور له -بإذن الله- كان من خير الرجال الغيورين على دينه ووطنه، وحريصًا على كل ما من شأنه خير المواطن، ولم يأل جهدًا في كافة الأعمال والمسؤوليات التي تحمَّل أعباءها ومهامها الجسام بصبر وجلد وإيمان‪.

كما قدم التعازي لأبناء أمين منطقة عسير صالح بن عبدالله القاضي -رحمه الله- ولكبار المسؤولين بالأمانة وأعضاء المجلس البلدي بالمنطقة، مشيدًا بمسيرته أثناء عمله بالقطاع البلدي.