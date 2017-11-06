بريطانيا: سجن خليجي 12 سنة بعد اغتصابه فتاة على ضفاف نهرٍ

لندن(صدى):

أصدرت محكمة بريطانية، حكمًا بالسجن على كويتي لمدة 12 عامًا، بعد إدانته بالاعتداء واغتصاب فتاة بريطانية، بعد أن طاردها في الشارع لمدة 20 دقيقة.

وكشفت التحقيقات، أن الجاني البالغ من العمر 21 عامًا، نشر صورة له على ضفاف نهر سكيرن، نفس موقع الجريمة، في نفس يوم ارتكابه لها على صفحته في ” فيسبوك ” ، حيث اغتصب الفتاة التي لاحقها في الشارع دون سابق معرفة، لمدة 20 دقيقة، ولما لم تستجِب لرغبته، لكمها في الأنف، وسحبها إلى منطقة عشبية جانب النهر، وقام باغتصابها.

وأثبتت تحقيقات المدعي العام أن الجاني كان يشاهد أفلامًا إباحية على جواله، قبل الحادث، إضافة إلى احتسائه زجاجتين من الخمر ليلًا في إحدى حانات ” دارلينجتون ” ، وعندما خرج شاهد الفتاة تسير بمفردها، فبدأ بملاحقتها، ثم صفعها ولكمها مرتين في الوجه، وجرها إلى جوار النهر، واغتصبها، حيث عُثر عليها ملقاة والدم يغطي وجهها وملابسها، وقامت امرأتان بتقديم المساعدة لها.

وذكرت الشرطة أن الجاني عند القبض عليه والتحقيق معه رفض الرد على الضابطة جاكلين مالوس، لأنها امرأة، وصرخ في وجهها قائلًا: ” لن أتحدث إليكِ، أنت امرأة، في بلدي نتحدث فقط إلى الرجال، ألا تعرفينني، أنا صدام حسين، اقتليني الآن ” ، كما تلفظ بألفاظ بذيئة عن انجلترا.