” تعليم مكة ” يُعلن عن 73 حضانة معتمدة و 112 روضة ويحذر من غير المعتمدة

حسين العلي(صدى):

تعلن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة عن أسماء الحضانات والروضات المعتمدة لعام 1438 – 1439 هــ على مكاتب التعليم حسب القطاعات والتي تحمل رقماً وزارياً معتمداً.

وحذرت الإدارة أولياء الأمور من التسجيل في غير الحضانات والروضات المعلنة والتي لم ترد في القائمة لعدم اعتمادها، مؤكدة أنه لن يتم قبول الطلاب في مدارس التعليم العام في الصف الأول خلال العام الدراسي القادم ممن تقل أعمارهم عن ست سنوات بأكثر من تسعين يوماً وأقل من مائة وثمانين يوماً حيث يشترط عليهم ويلزمهم تجاوز مرحلة رياض الأطفال وإحضار ما يثبت ذلك من خلال برنامج نور .

وبلغ عدد الحضانات الحكومية الملحقة بمدرسة حكومية23 حضانة أما الحضانة الملحقة بالتعليم الأهلي قد بلغ عددها 23 حضانة مرخصة، وبلغ عددالغير مرخصة 12 وجاري ترخيصها بلغت 6حضانات بينما يبلغ عدد الحضانات المستقلة 1كما بلغ مجموع عدد الروضات الحكومية 66 روضة قائمة، في حين بلغ مجموع عدد الروضات الأهلية 80 روضة أهلية،.

وجاءت مواقع الروضات كالتالي :

مكتب تعليم شرق مكة يشمل 9روضات حكومية ( الروضة الحادية والعشرون، السادسة والعشرون، الرابعة والعشرون، روضة النجاح، الروضة العشرون، روضة البجيدي، الروضة الحادية عشر، روضة القوبعية، روضة الحكمة). فيما يبلغ عدد الروضات الأهلية ١٢ روضة ( نبع الفرح، مواهب المملكة، غراس الإبداع، شرائع المجد، رياض الصباح، جيل الطفولة، براعم المعرفة، الجيل النابغ، أزهار المرح، أجيال الوفاء، إبداعات الطفولة).

أما مكتب تعليم وسط مكة 7 روضات حكومية ( الروضة الخامسة، التاسعة، الثامنة عشر، البر بالعزيزية، الخامسة عشر، الرابعة‘الأولى) و١٠ روضات للقطاع الأهلي ( والأهلية 4 روضات: أبناءنا، الأندلس، دوحة العلم، شعاع المعرفة، طلائع الفجر).

أما مكتب تعليم جنوب مكة بلغ عدد الروضات التابعة له ٩ روضات حكومية ( روضة المعالي، روضة دفاق، الإسكان الخيري بالخيوط، الروضة الثانية، الرابعة عشر، الثانية والعشرون، روضة ملكان، روضة الكر، السابعة عشر) والروضات التابعة لمكتب التعليم الأهلي 12 روضة(اشراقة أمل، الجيل المنشود، الحكمة، ضي المضيئة، طلائع الأمل، مشاعل الغد، الحكمة الأهلية، رواد الإعجاز، مرح الطفولة، الصديق دار البشرى، دار البشرى العابدية، فاطمة الزهراء).

وقد بلغت عدد روضات مكتب تعليم شمال مكة الحكومية 9روضات ( الروضة السابعة والعشرون، روضة الطموح، الروضة الثانية عشر روضة الجود، الروضة الثالثة والعشرون، الروضة الثالثة، السابعة، الثامنة برنامج العوق السمعي لرياض الأطفال الملحق بمعهد الأمل) والروضات الأهلية (أكاديمية الطفولة، الأنوار الطموح، روضة تاج الوالدين، براءة الطفولة، جنات الإبداع، طيور المجد المهارات الحديثة، شمس البراعم، مشاعل الهدى، نوابغ الإبداع)

فيما بلغت روضات مكتب تعليم غرب مكة ١٠ روضات حكومية ( الروضة الثالثة عشر، وروضة الخضراء، الروضة السادسة، الروضة 19، الروضة 16، روضة ذات النطاقين الروضة العاشرة، روضة الشعيبة، روضة الإحسان، برنامج التربية الفكرية الملحق بالروضة السادسة) والروضات الأهلية ٢٨ روضة ( إبداع الطفولة، الأبناء النجباء، الأجيال المبدعة البتول المصري، البرهان، الصدفة الكنونة، العلم النافع، الفرسان، الفضل الكوكب الصغير للإبداع، المعرفة، براعم الثقافة، بشائر الإبداع، جيل الإيمان، دوحة النور، رحاب المبدعين، سمو الأنجال، شمس المواهب، صدى الطفولة، صروح التربية، علا مكة، فجر الرسالة، مصابيح المجد، منارة أم القرى، نبع الثقافة، نور الأمل، ينابيع الغد).

ووصل عدد الروضات الحكومية بمكتب تعليم بحرة ٣ روضات حكومية (روضة بحرة المجاهدين، روضة الإيمان، روضة حداء الأولى). وروضة واحدة أهلية (ألوان العروبة الأهلية). ومكتب تعليم الجموم ٩ روضات حكومية( روضة المرشدية، روضة الشامية، النزهة، الجموم الأولى، عسفان الأولى، مدركة الأولى، هالة بنت خويلد، هدى الشام، روضة الإبداع. وعدد ٢ روضة أهلية شعاع الصفوة، فكر وإبداع).

أما مكتب تعليم محافظة الكامل فقد بلغ عدد الروضات حكومية ٥ روضات( روضة العياب، روضة الكامل، روضة القرية، روضة الغريف الأولى، روضة الشرع).

وأكدت الإدارة حرصها على كافة طلابها بقبولهم وانتظامهم في الدراسة وفق تعليمات وزارة التعليم في هذا الشأن، وتسهيلاً على أولياء أمورهم، بهدف ضمان عدم وقوعهم في أي مشكلة قد تواجههم في القبول بسبب عدم اعتماد بعض مدارس مرحلة رياض الأطفال التي لم تحقق اشتراطات الاعتماد .