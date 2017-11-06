نجم النصر يستعد لكأس العالم من مانشستر يونايتد

نواف السالم(صدى):

بث اتحاد كرة القدم، صورة لنجم نادي النصر والمنتخب الوطني أحمد الفريدي، في معسكر إعداد لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، تحضيرا لالتحاقه بالأخضر في كأس العالم 2018 بروسيا.

وكان اتحاد الكرة، أكد أن اللاعب سيشارك في معسكر إعدادي في نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لمدة عشرة أيام بهدف رفع مخزونه اللياقي وجاهزيته البدنية، بناء على توصية من المدير الفني إدجاردو باوزا بتكفل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ بكافة مصاريف معسكر اللاعب وذلك في إطار الدعم الذي يجده المنتخب من رئيس الهيئة.