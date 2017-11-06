بالفيديو والصور.. ” صدى ” تحاور وفد المملكة المشارك في منتدي شباب العالم

القاهرة(صدى):

ثمن وفد المملكة المشارك في فعاليات منتدي شباب العالم، الذي يعقد بمدينة شرم الشيخ في مصر، جهود صحيفة ” صدى ” في تغطية فعاليات الحدث العالمي، الذي يشارك فيه أكثر من 3 الأف شاب من مختلف أنحاء العالم، و113 دولة، لمناقشة سبل الحوار بين الحضارات والقضاء على ظاهرة الإرهاب.

قال عبدالله العزيز أبو نواش، من مكتب جامعة الإمام محمد الإسلامية، وعضو وفد المملكة المشارك في منتدي شباب العالم، أن المؤتمر يناقش قضايا الشباب المهمة، وبهدف إيجاد حلول لها، مشيدا بجهود صحيفة ” صدى ” في تغطية فعاليات المؤتمر.

في سياق متصل أكد عبد الرحمن الفرارانى، ممثل جامعة الملك عبدالعزيز، وعضو وفد المملكة المشارك في منتدي شباب العالم، أن المنتدى فرصة عظيمة للحوار بين الحضارات والثقافات ومحاولة التقارب بينهم ومواجهة قضايا الإرهاب والتطرف الذي يهدد العالم بأسره.

وأضاف، أن المؤتمر هام جدا في تنمية مهارات الشباب وقدراتهم، مشيرا إلي أنهم يمثلون 75% من نسبة السكان في المملكة، مما يسهل مهمتنا في تنفيذ رؤية 2030، وخاصة في ظل التطور الهائل الذي تشهده المنطقة.