أسر ضحايا الطائرة المنكوبة يستقبلون المعزين الأربعاء

عادل الحربي(صدى):

أكدت مصادر مقربة من ضحايا الطائرة المنكوبة، أنه تم تحديد الأربعاء موعدا لبدء استقبال المعزين.

وتستقبل أسرة الفرطيش التعازي في المهندس فهد الفرطيش مدير الشؤون الزراعية بعسير بمنزله رحمه الله بحي المنسك بأبها جوار مستوصف الأركان.

كما تستقبل أسرة آل أبونقطة المتحمي التعازي في فقيدها محمد بن سعود أبونقطة المتحمي محافظ محايل عسير بدءًا من الساعة الثانية ظهرًا وحتى أذان المغرب بعد غدٍ الأربعاء بمنزل أبناء سعود المتحمي بطبب، وتستقبل أسرة آل حميد التعازي في فقيدها خالد بن محمد الحميد مدير عام المراسم بإمارة عسير بمنزل والده محمد الحميد بحي الضباب بأبها خلف فرع هيئة الزكاة والدخل يوميًا من ٢:٠٠ ظهرًا.

وأصدر الديوان الملكي بيانًا اليوم قال فيه: ” انتقل إلى رحمة الله تعالى الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة عسير، وسيُصلى عليه، إن شاء الله، يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 18 / 2 / 1439هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض ” .