آل الشيخ يهنئ منتخب الناشئين لألعاب القوى على مشاركته الناجحة في البطولة العربية

طلال الغامدي(صدى):

هنأ رئيس الهيئة العامة للرياضة، تركي آل ‏الشيخ، المنتخب السعودي لألعاب القوى للناشئين بعد مشاركته الناجحة في البطولة ‏العربية لألعاب القوى للناشئين بتونس.

وحصل المنتخب السعودي لألعاب القوى للناشئين على 13 ميدالية متنوعة بواقع (5 ذهبيات و6 فضيات وبرونزيتين)، خلال مشاركته في البطولة العربية، وهو الإنجاز الذي تحقق بفضل الجهود الكبيرة ‏والإعداد المميز.

وأكد آل الشيخ أنه سيلتقي بهم خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أنه ‏سيقدم لهم مكافآت تقديرية تحفيزا لهم نحو مزيد من التميز وتمثيل الوطن خير تمثيل.