المالية تعلن عدم تغير المقابل المالي على الوافدين ومرافقيهم

علي القحطاني(صدى):

أعلنت وزارة المالية، أن المقابل المالي على الوافدين ومرافقيهم كما هو ولم يطرأ عليه أي تعديل، وإن ما تناقلته بعض وسائل الإعلام، وما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حول مزاعم تعديله غير دقيق.

وقالت وزارة المالية في بيان صدر اليوم الإثنين، إنها لم تعلن عن أي تأجيل، ولم تدلِ اليوم بأية تصريحات بهذا الخصوص، موضحة أن ما جاء في تصرحات وزير المالية ” محمد الجدعان ” خلال اليومين السابقين، كانت عن تعديلات محتملة سيم تطبيقها على برنامج التوازن المالي، مشيراً إلى أن تلك التعديلات سيتم الاعلان عنها قبل إعلان ميزانية 2018م.

وذكرت الوزير، أن الوصول إلى التوازن الصفري بحلول العام 2020 م ليس هدفاً، إنما الوصول إلى إصلاح مالي مستدام في المدى المتوسط، منوهاً أنه بالإمكان تمديد التوازن المالي حتى العام المالي 2023م، للمحافظة على نسبة نمو مناسبة، مشيراً إلى أن مؤشرات الأداء للعام 2018م يتوقع أن تكون إيجابية بشكل أكبر.