تغريدة ترامب حول اكتتاب أرامكو تثير ضجة واسعة

واشنطن(صدى):

أثار تعليق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على اكتتاب شركة أرامكو العملاقة، المزمع إقامته بشكل رسمي خلال العام المقبل، جدلا واسعا مشعلا الصراع بين البورصات العالمية.

وأوضحت صحيفة ” الإندبندنت ” البريطانية، أن ترامب أبدى اهتمامه البالغ باكتتاب شركة ” أرامكو ” المزمع إقامته في عام 2018، والذي يمثل أكبر عملية طرح لأسهم في العالم، وذلك على الرغم من كون عملاقة النفط السعودية لا تنوي طرح سوى 5% فقط من أسهمها في سوق تداول وإحدى البورصات العالمية، وسط منافسة شرسة بين لندن ونيويورك.

وذكر الرئيس الأمريكي خلال تغريدة له على حسابه الرسمي على موقع ” تويتر ” ، أنه سيُقدِّر جيدًا لو قامت المملكة العربية السعودية بطرح اكتتاب أرامكو في بورصة نيويورك ” ، مؤكدًا أن ذلك أمر مهم بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية.

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن الأشهر الماضية شهدت تقارير تفيد بأن بورصة لندن هي الأقرب لاستضافة الحدث الأكبر والأعظم في أسواق المال العالمية، لا سيما بعد سلسلة الإجراءات التطويرية التي اتخذتها البورصة اللندنية في الأشهر الماضية، إضافة إلى الدعم الحكومي الواضح في ذلك، والتي برهنته تيريزا ماي رئيس الحكومة في الأشهر الماضية، بزيارة المملكة والحديث مع مسؤوليها بشكل واضح عن اكتتاب أرامكو.