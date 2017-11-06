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فيديو.. فأر ميت داخل فرن الخبز

فيديو.. فأر ميت داخل فرن الخبز
حسين العلي(صدى):

تداول ناشطون مقطع فيديو لعامل يقوم بتجهيز الخبز داخل فرن وبداخله فأر ميت وعندما سأله المواطن عن ذلك أجاب العامل بقوله ( انت ماتعرف) وقد أساء المقطع جميع من تداول المقطع وطالبوا من الجهات المعنية بالقبض على العامل ومحاسبته .


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 37401 ] نشر منذ 41 دقيقة

الله يقرفكم من عماله فاسده ,,

[ عدد التعليقات: 494 ] نشر منذ 36 دقيقة

انتهاك لخصوصيه المرحوم فيكفيه حر الفرن عن نار الفراق

[ عدد التعليقات: 5570 ] نشر منذ 31 دقيقة

ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووع

ياتسبدي تسبداه

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