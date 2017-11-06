فيديو.. فأر ميت داخل فرن الخبز

حسين العلي(صدى):

تداول ناشطون مقطع فيديو لعامل يقوم بتجهيز الخبز داخل فرن وبداخله فأر ميت وعندما سأله المواطن عن ذلك أجاب العامل بقوله ( انت ماتعرف) وقد أساء المقطع جميع من تداول المقطع وطالبوا من الجهات المعنية بالقبض على العامل ومحاسبته .