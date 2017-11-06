فيديو.. فأر ميت داخل فرن الخبز
تداول ناشطون مقطع فيديو لعامل يقوم بتجهيز الخبز داخل فرن وبداخله فأر ميت وعندما سأله المواطن عن ذلك أجاب العامل بقوله ( انت ماتعرف) وقد أساء المقطع جميع من تداول المقطع وطالبوا من الجهات المعنية بالقبض على العامل ومحاسبته .
ابو محمد[ عدد التعليقات: 37401 ] نشر منذ 41 دقيقة
الله يقرفكم من عماله فاسده ,,
ابو وليد[ عدد التعليقات: 494 ] نشر منذ 36 دقيقة
انتهاك لخصوصيه المرحوم فيكفيه حر الفرن عن نار الفراق
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 5570 ] نشر منذ 31 دقيقة
ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووع
ياتسبدي تسبداه
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 5764 ] نشر منذ 18 دقيقة
وععع😷
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 21385 ] نشر منذ 8 دقائق
فار فار فار 🐁🐀🐁🐀🐁🐀🐁🐀 طيب عادي قد جاء دوره فليش الحسد