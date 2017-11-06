الهلال يجري تدريباته الأولية بمعسكر أبوظبي

ماجد محمد(صدى):

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، تدريباته الأولى ضمن معسكره المقام بالعاصمة الإماراتية ” أبوظبي ” .

وفرض الجهاز الفني -في الجزء الأول من المران- تدريبات الجري على سرعات ومسافات مختلفة، قبل أن يطبّق عددًا من التدريبات اللياقية، تلاها مناورة على نصف مساحة الملعب، اختتمها بمناورة على نصف مساحة الملعب، في حين واصل الثنائي ” مجاهد المنيع وعبدالله الحافظ ” برامجهما العلاجية والتأهيلية.

ويواصل فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء يوم غد الثلاثاء تدريباته؛ وذلك على ملعب نادي بني ياس في العاصمة الإماراتية ” أبوظبي ” .