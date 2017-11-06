الدور المجتمعي للزوجين داخل مجتمعهم

إن الخلل في توزيع الأدوار بين الأزواج سببًا لانهيار الأسرة، فخلل الأدوار يتمثل في: (لم يعد الأب يلعب الدور المحوري والأساسي داخل الأسرة مثلما كان من

قبل وتراجع دوره بشكل ملحوظ ليتلاشى بالتدريج، معظم الزوجات يشتكين بأن أزواجهن سلبيون داخل البيت ولا يثير اهتمامهم أي شيء يتعلق بالأولاد أو

متطلبات البيت، الملاحظ حاليًا أن الزوجة الأم هي التي تقوم بالإشراف على تربية الأولاد ومتابعة تحصيلهم الدراسي وحل المشاكل التي تعترضهم في

المدرسة بالإضافة إلى الاعمال المنزلية، فغياب الأب يأخذ عدة أشكال منها الغياب الاضطراري بسبب العوامل الخارجية مثل الهجرة أو الانشغال بالعمل طوال

الوقت أو بسبب الطلاق وهذا الغياب يكون مبررًا وتأثيره واضح على مستوى التنشئة الاجتماعية للأطفال، قد يكون أحد الأسباب الرئيسة لتفكك الأسرة الغياب

المعنوي للأب أي أن الحضور المادي للأب موجود لكن دوره الفعلي غائب وهذا النوع له تأثيراته التي لا تقل خطورة عن النوع الأول من الغياب على الأطفال والأم

أيضًا، غياب الصورة الحقيقية للأب قد يدفع الطفل إلى أن يبحث عنها في الشارع من خلال مصاحبة مراهقين أكبر منه سنًا والاقتداء بسلوكهم المنحرف أو

الإعجاب بأحد الممثلين إلى حد التماهي مع شخصيته، كما لا يجب تجاهل تأثير غياب دور الأب على الزوجة الأم التي تتحمل مسئوليات كثيرة فوق طاقتها

وليست من اختصاصها فمع مرور السنوات تشعر أنها تقدم تضحيات كثيرة من دون أن تحصل على مقابل مما يؤدي إلى شعورها بالحرمان والتهميش والمرارة والإحباط) .