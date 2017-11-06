بالصور.. إحباط محاولة تهريب 200 ألف حبة مخدرة داخل شاحنة

عمان(صدى):

نجحت مكافحة المخدرات الأردنية، في إحباط محاولة تهريب 200 ألف حبة مخدرة إلى السعودية، أُخفيت بإحدى الشاحنات وذلك بعد أن ألقت القبض على المروجين في جنوب العاصمة الأردنية عمّان بعد مقاومة شديدة.

وأشارت التحقيقيات الأولية، إلى أن المقبوض عليهم كانوا ينوون تهريب هذه الكمية للسعودية، وأحيلت القضية لمدعي عام أمن الدولة.

وأوضحت إدارة العلاقات العامة والإعلام للأمن الأردني، أن العاملون في إدارة مكافحة المخدرات وبعد تتبعهم لمعلومات وردت إليهم حول قيام مجموعة من الأشخاص بتجهيز كميات كبيرة من الحبوب المخدرة؛ تمهيدًا لتهريبها إلى خارج البلاد؛ تمكنوا من خلال ما قاموا به من تحقيقات ورصد وتتبع لعدد من المشتبه بهم من تحديد آلية التهريب؛ بواسطة إخفاء المواد المخدرة داخل إحدى مركبات الشحن في مخبأ سري، واستمرت عمليات المراقبة والرصد لحين ضبط المركبة والأشخاص المتورطين في القضية ” .

وأضافت: ” فريق التحقيق الذي تولى متابعة القضية نفذ مداهمة لمكان إخفاء مركبة الشحن بعد تحديد مكان تواجدها، وتمكن من ضبطها وإلقاء القبض على أحد الأشخاص المتورطين، وعثر بعد تفتيشها على 200 ألف حبة مخدرة أخفيت داخل مخبأ سري أُعد في جسم المركبة لتلك الغاية، كما ألقي القبض لاحقًا على شخصين تورطا في القضية ” .