منتخب اليمن يتعادل مع نظيره الهندي في تصفيات آسيا للشباب

نواف السالم(صدى):

تعادل منتخبا اليمن والهند سلباً دون أهداف، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام ضمن الجولة الثانية للمجموعة الرابعة لتصفيات كأس آسيا للشباب تحت 19 عاماً.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد المنتخب اليمني إلى 4 نقاط، بعد فوزه في الجولة الأولى على تركمانستان 3-0، فيما نال المنتخب الهندي أول نقطة له في التصفيات بعد خسارته الجولة الماضية 0-5 من المنتخب السعودي.

ومن المرتقب أن يخوض المنتخب اليمني للشباب، لقاءه الأخير الأربعاء المقبل أمام نظيره السعودي في ستاد الأمير محمد بن فهد في الدمام.