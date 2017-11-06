البياوي: لا توجد أي مفاوضات مع ” أحد “

ماجد محمد(صدى):

قال التونسي ناصيف البياوي المدير الفني السابق لفريق الكرة الأول بنادي القادسية: لا توجد أي مفاوضات مع أحد على الإطلاق، مشدداً أن حديث رئيس نادي أحد ذكر أنه أحد الخيارات المطروحة فقط، ولم يقل إنه هناك مفاوضات.

وكان نادي أحد، قد أعلن عن فسخ تعاقده مع عبد الوهاب الحربي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بالتراضي، عقب الخسارة أمام الفيصلي في الجولة التاسعة بالدوري السعودي للمحترفين.

وبهذا يرحل عن الدوري السعودي للمحترفين آخر مدرب وطني، حيث يتولى 13 مدربًا أجنبيًّا القيادة الفنية لأندية دوري الأضواء والشهرة، مقابل مدرب وطني واحد، قبل رحيل الحربي.