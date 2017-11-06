بالصور.. أمريكي ينتهي من تصميم ” السحابة السحرية ” للتنقل حول العالم

واشنطن(صدى):

انتهى المصمم الأمريكي تباغو باروس، من التصميم النهائي لمشروعه وهو إنشاء سحابة يركبها الإنسان وتطير به فوق ارتفاعات عادية تسمح له برؤية المعالم السياحية والدول والأماكن والحدائق والاستمتاع بالطبيعة وبسرعة قد تفوق 130 كم.

وبدا الهيكل من الصلب المصنوع من الصلب المقاوم للصدأ وأغلفة النايلون المشدود وهى تماثل بالونات كبرى تطير من أسفل إلى أعلى بشكل انسيابي.

وتعتبر السحابة وسيلة مبتكرة وصديقة للبيئة وضمن وسائل النقل التي لا تتطلب تكاليف طاقة أو ملوثات بيئية وتتحرك وفقا لسرعة الرياح السائدة والاتجاه في وقت السفر وهنا ميزة كبرى وهى عدم شعور المسافر لأى حركة لأنها تسير مع الرياح.

وتعتبر الرحلة فريدة من نوعها وستبدأ الرحلة في منتصف 2018 في نيويورك وتنتهي بالساحل الغربي للولايات المتحدة الأمريكية ومن ثم تنطلق إلى الرحلات الدولية في عام 2020.