تعليم جازان: غدا إيداع 15 مليون ريال في حسابات الطلاب

حسن الجعفري(صدى):

أكد المدير العام للتعليم بمنطقة جازان، عيسى بن أحمد الحكمي، أن تعليم جازان حرص على إنهاء كافة الإجراءات الخاصة لإيداع المكافآت في وقت قياسي حتى يستفيد منها الطلاب والطالبات.

ووأوضح أن المستفيدين من هذه المكافآت هم طلاب مدارس تحفيظ القرآن الكريم، التربية الخاصة، أبناء المعلمين والمعلمات المتوفين، إعانة بدل الاغتراب.

وأشار إلى أن المبلغ الإجمالي الذي سوف يودع في حسابات المستفيدين بلغ 15.796.627.26، وهي مستحقات خمسة أشهر تبدأ من شهر شعبان وحتى شهر ذي الحجة، للعام الدراسي الماضي 1438-1439هـ، مهيبًا أولياء الأمور بأهمية مراجعة حساباتهم البنكية للتأكد من تحويل المبالغ.