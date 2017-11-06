7 حقائق عن صالح الصماد المطلوب على قائمة الإرهاب اليمنية

فهمي محمد(صدى):

رصدت المملكة عن مكافآت مالية لمن يدلي بمعلومات تساعد في القبض علي صالح الصماد؛ الذي احتل المرتبة الثانية في قائمة الـ 40 إرهابيًا حوثيًا.

وفيما يلي بعض الحقائق عن صالح الصماد:

1- ولد صالح الصماد عام 1979 بمنطقة بني معاذ ،مديرية سحار ،محافظة صعدة شمالي اليمن.

2- تخرج من جامعة صنعاء وعمل مدرسًا في مدرسة عبدالله بن مسعود في صعدة.

3- شارك في عمليات الحوثي الإرهابية ضد الحكومة اليمنية في عام 2004.

4- تولى مسؤولية رئاسة المكتب السياسي لجماعة الحوثي الإرهابية بعد العام 2011.

5- تم تعيينه مستشارًا سياسيًا لرئيس الجمهورية في 24 سبتمبر 2014 بعد ثلاثة أيام من احتلال الحوثيين صنعاء.

6- عضو ما يسمى المجلس السياسي الأعلى الذي شكله الحوثيون في 28 يوليو 2016.

7- أصبح صالح الصماد رئيسًا للمجلس السياسي المزعوم في 6 أغسطس 2016.