تعرف على القميص الجديد للمنتخب الألماني

ماجد محمد(صدى):

رفع المنتخب الألماني الستار عن القميص الذي سيرتديه لاعبوه في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وقال لاعب المنتخب الألماني هوميلس: ” بالطبع أعرف قميص 1990، وأعرف أيضاً أوجه الشبه، لدينا أمال كبيرة في المونديال ” ، ومن جانبه قال توماس مولر: ” الكرة أصبحت أكثر تطوراً وأكثر انتشاراً، وهو ما يعكسه هذا القميص ” .

ويشبه القميص الجديد لمنتخب ألمانيا، بطل العالم، قميصه الذي لعب به منافسات مونديال إيطاليا 1990، والذي اختتمه بالحلول في المركز الثالث.

ويحمل السروال القصير اللون الأسود التقليدي، فيما تصطبغ الجوارب باللون الأبيض.

ويخوض المنتخب الألماني مباراته الأولى على ملعبه بالقميص الجديد في 14 نوفمبر الجاري عندما يستضيف نظيره الفرنسي في كولونيا.