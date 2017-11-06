زيارة وزيرة الدفاع الهندية منطقة متنازع عليها تغضب الصين

بكين(صدى):

استنكرت الصين زيارة وزيرة الدفاع الهندية، اليوم الإثنين، ولاية أروناتشال براديش النائية، حيث تطالب الصين بالسيادة عليها قائلة: إن الزيارة ستعقد جهودا يبذلها الجانبان للحفاظ على السلام على امتداد الحدود في المنطقة المتنازع عليها.

وقامت وزيرة الدفاع الهندية نيرمالا سيثارامان الأحد بتقييم الاستعدادات الدفاعية في أروناتشال براديش على امتداد خط الحدود الفعلي ولكن المتنازع عليه بين البلدين، ونشرت سيثارامان على حسابها على تويتر صورا لزيارتها شملت صور اجتماع مع ضباط الجيش الهندي.

وفي الماضي كانت الهند ترد بقوة على أي محاولة لتحدي سيادتها على أروناتشال براديش.