دراسة توضح تأثير الاكتئاب على وظائف المخ

لندن(صدى):

أجريت دراسة بريطانية حديثة، عن مدى تأثير الاكتئاب على وظائف المخ، وكشفت نتائجها أنه يؤثر في هيكل المادة البيضاء الموجودة في المخ المسؤولة عن نقل الأوامر أو ما تسمى الإشارات العصبية الصادرة عن المخ إلى بقية أجزاء الجسم.

واستخدم الباحثون في دراستهم تكنولوجيا التصوير المتطورة لرسم خريطة هيكل المادة البيضاء في أدمغة نحو 3000 شخص، بحسب ما نشر موقع ” ميديكال نيوز توداي ” .

وقال الباحثون إن هذه النتائج تساهم في تشخيص أفضل للاكتئاب من خلال التقنيات المتطورة لقياس مدى سلامة المادة البيضاء.