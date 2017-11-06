شرطة جدة تضبط شاب يبتز فتاة ماليًا

نايف السالم(صدى):

نجحت شرطة جدة بالتعاون مع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن منكر، من ضبط شاب ابتز فتاة مالية.

وتعود التفاصيل، إلي أن الفتاة كانت على علاقة مع الشاب، ومن ثم قام بابتزازها وتهديدها، لتقوم بعدها بإخطار هيئة المعروف وبعد التأكد من صحة البلاغ، وعلي الفور تم التنسيق مع الشرطة والقبض عليه.

وتم العثور في جوال الشاب على رسائل الابتزاز التي أرسلها للفتاة ، ليتم تحويله وملف القضية للنيابة العامة.