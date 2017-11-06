مصادر: أحد المليارديرات الموقوفين متورط في فساد بالمغرب بقيمة 4.4 مليار دولار
كان لتوقيف ملياردير سعودي ضمن حملة محاربة الفساد التي طالت عددا من المتهمين في قضايا فساد، صدى واسع في المغرب، خاصة أن رجل الأعمال الشهير يمتلك الحصة الكبرى في مصفاة النفط الوحيدة في البلاد المتوقفة عن الإنتاج منذ أكثر من عامين.
وكشفت مصادر مغربية أن ورود اسم الملياردير السعودي، الذي يشغل منصب المدير العام لمصفاة ” سامير ” -وتسمى أيضًا ” المحمدية ” – ضمن قائمة الشخصيات التي طالتها إجراءات مكافحة الفساد، فرصة لإعادة النظر في هذا الملف والعمل على إعادة تشغيل المصفاة.
وأوضح مصدر من داخل الشركة رفض ذكر اسمه، أن هذا الأمر يؤكد أن ” الشركة كانت مملوكة لطرف متهم في بلده بالاختلاس والرشاوى والفساد ” .
وسبق أن دعا آلاف العمال، في مسيرات احتجاجية وبيانات، إلى عودة المغرب للمساهمة في رأسمال المصفاة، بسداد ديونها أو تأميمها (تحويل ملكيتها إلى الدولة).
وبلغت ديون الشركة 44 مليار درهم في نهاية 2014 (نحو 4.4 مليار دولار)، بجانب متأخرات متفرقة مقابل 49 مليار (4.9 مليار دولار) في 2013 و55 مليار درهم (5.5 مليار دولار) في 2012.
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 33 دقيقة
طيب ليه ماتقولون منهو دامه من الي جالسين بالرزت كنتون خربانه وخربانه عجزتو تقولو اسمه الله المستعان
طيب عطونا ثلاث احرف خلنا نلعب كلمات متطاقعه الله المستعان
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 21375 ] نشر منذ 21 دقيقة
طيب
الجوووووفي[ عدد التعليقات: 51 ] نشر منذ 19 دقيقة
اسمة محمد حسين العمودي