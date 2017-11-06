مركز الملك سلمان: توزيع مستلزمات الشتاء على 14422 طفلاً سوريًا بالأردن

عمان(صدى):

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، المستلزمات الشتوية والمواد الصحية على أطفال سوريا اللاجئين الذين تقل أعمارهم عن 3 سنوات في مخيمي الزعتري والأزرق بالأردن البالغ عددهم (14422) طفلاً.

ويجري مركز الملك سلمان للإغاثة، هذه المساعدات بالتنسيق مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين UNHCR والمجلس القومي النرويجي NRC حيث يهدف إلى توزيع (43.266) قطعة شتوية بالإضافة إلى (14.422) حقيبة عناية شخصية على كافة الأطفال في هذه المخيمات.

وتأتي هذه المساعدات ضمن برامج المركز الإنسانية والإغاثية والتي يهدف من خلالها إلى التخفيف من معاناة الأشقاء السوريين اللاجئين في مخيمي الزعتري والأزرق واستمرارًا للنهج الريادي للمملكة العربية السعودية في الوقوف مع المنكوبين والمحتاجين في مختلف الدول.