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المملكة تفرض قيود مشددة على إقلاع الطائرات الخاصة

المملكة تفرض قيود مشددة على إقلاع الطائرات الخاصة
نايف السالم(صدى):

فرضت مطارات المملكة قيودا على اقلاع الطائرات الخاصة لعدد من الشخصيات البارزة، خوفا من هروب مطلوبين للتحقيق في قضايا فساد.

جدير بالذكر أنه جرى توقيف 11 أميرًا و 4 وزراء وعشرات الوزراء السابقين، بتهمة غسل الأموال، والرشوة، وابتزاز مسؤولين، واستغلال المنصب العام لتحقيق مكاسب شخصية.

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 39 دقيقة

بنشرو كل الكفرات ولا حطو عليها ذيك الدائره الصفرا الي يحطها المرور على السيارات ولا طياره عقبها تقدر تمشي متر واحد خذو العلم

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