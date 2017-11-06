المملكة تفرض قيود مشددة على إقلاع الطائرات الخاصة

نايف السالم(صدى):

فرضت مطارات المملكة قيودا على اقلاع الطائرات الخاصة لعدد من الشخصيات البارزة، خوفا من هروب مطلوبين للتحقيق في قضايا فساد.

جدير بالذكر أنه جرى توقيف 11 أميرًا و 4 وزراء وعشرات الوزراء السابقين، بتهمة غسل الأموال، والرشوة، وابتزاز مسؤولين، واستغلال المنصب العام لتحقيق مكاسب شخصية.