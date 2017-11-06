المملكة تفرض قيود مشددة على إقلاع الطائرات الخاصة
فرضت مطارات المملكة قيودا على اقلاع الطائرات الخاصة لعدد من الشخصيات البارزة، خوفا من هروب مطلوبين للتحقيق في قضايا فساد.
جدير بالذكر أنه جرى توقيف 11 أميرًا و 4 وزراء وعشرات الوزراء السابقين، بتهمة غسل الأموال، والرشوة، وابتزاز مسؤولين، واستغلال المنصب العام لتحقيق مكاسب شخصية.
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 39 دقيقة
بنشرو كل الكفرات ولا حطو عليها ذيك الدائره الصفرا الي يحطها المرور على السيارات ولا طياره عقبها تقدر تمشي متر واحد خذو العلم
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 21375 ] نشر منذ 32 دقيقة
طيب