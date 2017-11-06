محايل عسير تودع ” المتحمي “

محمد بن طحيطح(صدى):

رحل الفقيد محمد بن سعود أبو نقطة المتحمي محافظ محايل عسير، وبجانبه المسؤول الثاني في ” عسير ” وعدد من رجال المنطقة بعد تفقد عدد كبير من مشاريع التنمية.

ولد ” المتحمي ” البالغ من العمر 52 عاما ، في مركز ” طبب ” في عسير عام 1385 هـ ، وهو من أسرة عريقة ساندت الدولة السعودية الأولى والثانية والثالثة ، تلقى تعليمه في أبها وجدة ، وتخصص في مجال الإدارة الحكومية والتطوير الإداري ، وخدم في المراكز والمحافظات 30 عاماً ، كانت حافلة بالمنجزات التي يشهد لها المواطنون قبل ضيوف ” السياحة ” .

وبدأ محمد بن سعود المتحمي حياته العملية في إمارة منطقة عسير بإدارة مختصة لاستقبال المواطنين ، ثم تقلد بعد ذلك عدة مناصب ، ففي عام 1409 عين وكيلا لرئيس مركز العرين ، وفي عام 1413 هـ رئيسا لإمارة بللحمر ، ثم رئيس مركز السودة ، ثم رئيس مركز طبب ” مسقط رأسه ” ، ثم رئيس مركز وادي بن هشبل ، وفي عام 1428 عين محافظا مكلفا لمحافظة بيشة ، ثم عين محافظا لرجال ألمع ، وأعيد محافظا رسميا لبيشة ، وفي عام 1436 هـ عين محافظا لمحافظة محايل عسير.

وقدم ” المتحمي ” في ” محايل ” أرقى الخدمات ، وواسى أسر 95 شهيدا من رجال المحافظة المدافعين عن تراب الوطن عبر بوابة الحد الجنوبي ، وبقي حتى الساعات الأخيرة من حياته في تفقد أحوال ومشاريع المحافظة ، ولقي ربه مساء أمس الأحد في أثناء رحلة العودة من ” البرك ” بصحبة نائب أمير المنطقة الأمير منصور بن مقرن وبعض القيادات رحمهم الله جميعا.