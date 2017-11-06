ويكيبيديا تحذف صفحة ناصر الطيار بعد أنباء عن توقيفه

علي القحطاني(صدى):

حذفت شبكة تحرير المحتوى المجاني حول العالم ” ويكيبيديا ” صفحة ناصر الطيار رئيس مجموعة الطيار بعد ساعات من القبض عليه على ذمة قضايا فساد وغسل أموال، مؤكدة أن مستخدمة تدعى ميرفت سلامة هي من قامت بحذف سيرة ناصر الطيار.

وكانت مجموعة الطيار للسفر القابضة، قد أعلنت في بيان لها للبورصة السعودية أنها اطلعت على ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام بخصوص إيقاف عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي الدكتور ناصر بن عقيل الطيار والذي يملك حصصًا مباشرة وغير مباشرة في شركة مجموعة الطيار بما نسبته (29.72%).