قصة فتاة ألمانية تتبرع لسعودية بخلايا جذعية وتنقذ حياتها

عادل الحربي(صدى):

ضربت فتاة ألمانية أروع الأمثلة في التضحية لإنقاذ فتاة سعودية هاجمها المرض بضراوة، رغم أنها لم تعرفها قبل ذلك.

وروت الفتاة السعودية ” بدور ” القصة قائلة: إن فتاة ألمانية تدعى (دوريس- 22 عامًا) تبرعت لها بخلايا جذعية مطابقة لخلاياها دون سابق معرفة بينهما، بعد أن أصيبت بمرض ما ” ربما نتيجة لدغة أفعى قبل سنوات ” ، ومع بلوغها الـ17 بدأت معاناتها تتفاقم فباتت طريحة الفراش بمستشفى الملك فيصل بالرياض.

واضطرت عائلة ” بدور ” بعدما اشتد عليها المرض، إلى الانتقال من ” الباحة ” التي تسكنها للإقامة بالقرب منها في الرياض، واستمرت حالتها بالتدهور بعدما تناقصت لدى بدور ” الصفائح الدموية ” ومعها المناعة؛ حيث تمكَّن مرض ” البلاستيك أنيميا ” منها؛ ما كان يستلزم إجراء عملية زرع خلايا جذعية مطابقة.

وأجرت بدور التحاليل اللازمة وبحثت عائلتها عن هذه الخلايا المتطابقة، لكن كل النتائج كانت محبطة؛ حيث لم تتطابق الخلايا الجذعية لأي فرد من أفراد العائلة مع خلايا الفتاة المريضة، باستثناء نتائج أختها الصغرى البالغة من العمر 9 سنوات.

لم تكتمل الفرحة حيث إن خلايا ” الأخت الصغيرة ” سرعان ما اختلفت لاحقًا، ولم تعد مطابقة بعد سلسلة من الإجراءات طالت 5 سنوات، فيما كانت حالة بدور تتفاقم وتتجه إلى الأسوأ، وصارت الأبواب جميعا موصدة في وجهها مع فقدانها الأمل.

وتذكرت بدور اليوم الذي زفّ إليها الطبيب المعالج، منذ نحو 4 سنوات، خبرًا سارًّا، وهو أنه وجد لها متبرعة ألمانية تتطابق خلاياهما، وأنه سيتم العمل على إجراء زرع الخلايا حال انتهاء سلسلة الاختبارات اللازمة.

وتابعت: ” بالفعل بعد وقت قصير، تمت عملية الزرع بنجاح ” ، وبعدها بأربعة أشهر فقط، أخبر الطبيب الاستشاري محمد الجرف بدور أنه كان يتوقع أن تعترضه مشكلات بنسبة 70%؛ لكون الزراعة من متبرع دولي هي الأصعب بين الزراعات، لكنه تعجَّب من أن هذا لم يحدث، كما تعجّب من درجة التطابق العالية بين بدور والمتبرعة الألمانية دوريس.