الآثار مصر تكشف عن صالة رياضية عمرها 2300 عام

القاهرة(صدى):

أعلنت وزارة الآثار المصرية اليوم الاثنين، عن اكتشاف بقايا صالة رياضية قديمة يرجع تاريخها إلى حوالي 2300 عاما من العصر الهيلينستي في منطقة ” واتفا ” بالفيوم، نحو 80 كيلومترا جنوب غربي العاصمة القاهرة.

وتعد ” واتفا ” موقعا لقرية فيلوتيريس القديمة، التي أسسها الملك بطليموس الثاني في القرن الثالث قبل الميلاد.

يذكر أن صالة الألعاب الرياضية، تتكون من قاعة اجتماعات كبيرة كانت مزينة ذات يوم بالتماثيل، وقاعة عشاء وفناء ومضمار سباق طوله نحو 200 متر.