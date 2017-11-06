صورة تشويقية لموديل تجريبي من ﻻمبورجيني بمﻻمح خليفة أفينتادور

نيويورك(صدى):

ظهرت مؤخراً صورة تشويقية لموديل تجريبي غامض من لامبورجيني من المقرر أن يتم تقديمه في 6 نوفمبر الجاري في معهد ماساشوستس للتكنولوجيا ويتوقع أن يكون ممثلاً لملامح خليفة موديل أفينتادور, ويقوم على هذه السيارة رئيس قسم التصميم بالشركة ميتاجا بروكنر الذي عمل من قبل على عدد من موديلات بورشه بما فيها Mission E وباناميرا سبورت توريزمو.

ولا تكشف الصورة التشويقية هنا الكثير ولكن يمكن أن نرى الموديل التجريبي منخفض جداً وقريب من الارض مع واجهة أمامية شرسة ومصابيح أمامية رفيعة وما يبدو كوحدات اضاءة نهارية LED. ولا يعرف سوى القليل عن هذا الموديل التجريبي ولكن لامبورجيني تعاونت مع MIT لتقديم صفحة جديدة في مستقبل السيارات الرياضية الفائقة وتركز الشراكة على خامات جديدة في صناعة السيارات .