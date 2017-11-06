بالصور.. جثمان الأمير منصور بن مقرن يغادر مطار أبها
غادر جثمان الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة عسير، مطار أبها الإقليمي متوجهاً إلى مدينة الرياض، ورافق جثمان الفقيد الأمير فيصل بن خالد أمير منطقة عسير.
ومن المقرر الصلاة على فقيد الوطن، غدا الثلاثاء عقب صلاة العصر بجامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض.
وكان الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز استشهد أمس مع مجموعة من مرافقيه إثر تحطم طائرة عمودية كانت تقلهم في جولة تفقدية لمشروعات المنطقة.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 3081 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يرحمه ويغفر له
انا لله وانا اليه راجعون
الواقع[ عدد التعليقات: 5452 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يرحمه هذا الأمير الغالي وان شاء الله هو ورفقاه من الشهدا وفي جنات النعيم