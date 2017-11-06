بالصور.. جثمان الأمير منصور بن مقرن يغادر مطار أبها

محمد بن طحيطح (صدى):

غادر جثمان الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة عسير، مطار أبها الإقليمي متوجهاً إلى مدينة الرياض، ورافق جثمان الفقيد الأمير فيصل بن خالد أمير منطقة عسير.

ومن المقرر الصلاة على فقيد الوطن، غدا الثلاثاء عقب صلاة العصر بجامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض.

وكان الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز استشهد أمس مع مجموعة من مرافقيه إثر تحطم طائرة عمودية كانت تقلهم في جولة تفقدية لمشروعات المنطقة.