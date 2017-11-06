الكشف الطبي يحدد مصير العابد مع الهلال

ماجد محمد(صدى):

يخضع لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نواف العابد، للكشف الطبي على موضع إصابته في مدينة الرياض تحت إشراف بوبا العربية الشريك الطبي للنادي، والتي ستحدد مصير اللاعب في معسكر الفريق المقام في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وكان العابد، قد تعرض للإصابة في العضلة الضامة وتغيب عن عدد من مباريات الفريق في الدوري وفي بطولة دوري أبطال آسيا قبل ان يكون أساسياً في لقاء الفريق الماضي أمام الشباب في الجولة التاسعة من الدوري.