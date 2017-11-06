تعيين اللواء الزهراني قائدا لحرس الحدود بالمنطقة الشمالية

خالد الضبيبي(صدى):

عين مدير عام حرس الحدود الفريق عواد بن عيد البلوي، اللواء الركن محمد بن علي الزهراني قائدا لحرس الحدود بمنطقة الحدود الشمالية.

وقالت المديرية العامة لحرس الحدود عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، إن ذلك جاء بموافقة وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف.