تعيين اللواء الزهراني قائدا لحرس الحدود بالمنطقة الشمالية
عين مدير عام حرس الحدود الفريق عواد بن عيد البلوي، اللواء الركن محمد بن علي الزهراني قائدا لحرس الحدود بمنطقة الحدود الشمالية.
وقالت المديرية العامة لحرس الحدود عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، إن ذلك جاء بموافقة وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 3081 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يوفقه ان شاء الله
ابو هاني[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 8 دقائق
يستاهل رجل مخلص لوطنه ودينه ومليكه الله يوفقه ويعينه علي حمل المسئوليه
ابو هاني[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 8 دقائق
يستاهل رجل مخلص لوطنه ودينه ومليكه الله يوفقه ويعينه علي حمل المسئوليه