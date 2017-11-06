الجبير: المملكة لن تسمح بأي تعديات على أمنها الوطني

علي القحطاني(صدى):

قال وزير الخارجية عادل الجبير اليوم الإثنين، إن المملكة تحتفظ بحق الرد في الوقت المناسبين على تصرفات إيران العدائية، مؤكداً بأن المملكة لن تتسامح مع الإرهاب ورعاته.

وأضاف الجبير عبر حسابة علي موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أن المملكة لن تسمح بأي تعديات على أمنها الوطني.

وأشار إلى أن التدخلات الإيرانية في المنطقة تضر بأمن دول الجوار وتؤثر على الأمن والسلم الدوليين.