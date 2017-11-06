خادم الحرمين يتلقى برقية عزاء من سلطان عُمان في وفاة الأمير منصور بن مقرن

مسقط(صدى):

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – اليوم برقية عزاء ومواساة من أخيه جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان سلطنة عُمان, أعرب فيها عن صادق تعازيه ومواساته في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير – رحمه الله – إثر تحطم الطائرة المروحية التي كانت تقله ومرافقيه.

ودعا جلالة السلطان قابوس بن سعيد الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.