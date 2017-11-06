المنتخب الوطني يواصل تدريباته في لشبونة

ماجد محمد(صدى):

تابع منتخب كرة القدم تدريباته اليومية على ملعب الاستاد الوطني في لشبونة في البرتغال، بحضور سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، ورئيس الاتحاد السعودي عادل بن محمد عزت.

وقال سلمان المؤشر، لاعب وسط المنتخب الوطني الأول، ” نحن نمر بفترة في غاية الأهمية كونها تسهم في رسم الملامح الفنية وتعزز العديد من الجوانب الفنية الهامة التي تكتسب من خلال هذه المعسكرات، لذلك حالة التركيز بيننا كلاعبين في أعلى مستوياتها من أجل تحقيق الفائدة الكبيرة التي تعود علينا بالنفع ” ، مؤكدًا أهمية الفترة الحالية من البرنامج الإعدادي استعدادًا لكأس العالم 2018.

وبدأ المدرب باوزا بتنويع التدريبات للاعبي المنتخب حيث استهلها بالجري، ثم تدريبات الإحماء، وتطبيق عدد من الجمل التكتيكية التي يسعى لتطبيقها في مباراة المنتخب الودية الأولى أمام منتخب لاتفيا الثلاثاء المقبل، مختتمًا الحصة بإجراء مناورة على كامل الملعب، فيما أراح المهاجم هزاع الهزاع من التدريبات الجماعية.