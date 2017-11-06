” الأنصاري ” يتغيب عن تدريبات الاتحاد لظروف عائلية

ماجد محمد(صدى):

تغيب الكويتي فهد الأنصاري، محترف فريق كرة القدم الأول بنادي الاتحاد، عن تدريبات أمس الأحد، وتشير المعلومات إلى أن ظروف عائلية منعت اللاعب من الالتحاق بصفوف فريقه.

ويتواجد ” الأنصاري ” حاليًا في الكويت، وقد منحته إدارة النادي إجازة خاصة تقديرًا لظروفه، ومن المنتظر أن ينخرط الأنصاري اليوم الإثنين في التدريبات بعد تأكيد وصوله إلى جدة.

وكان الفريق الاتحادي قد عاود تدريباته بقيادة مدربه التشيلي لويس سييرا بعد راحة 3 أيام التي منحها للاعبين عقب مباراة الفتح الدوريه الماضية التي كسبها النمور بهدفين مقابل هدف.

وخصص الجهاز الفني الحصة الأولى للنواحي اللياقية، فيما اشتملت الحصة الثانية على الجوانب التكتيكية، والمهارية لدى اللاعبين الذي يتقدمهم التشيلي كارلوس فيلانويفا، لينتهي التدريب بمناورة في منتصف الميدان.

وتأتي التحضيرات الاتحادية استعداداً لملاقاة الشباب يوم الجمعة 17 نوفمبر ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري المحترفين السعودي التي سيحتضنها ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ” الجوهرة ” بجدة.