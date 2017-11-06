منح الحاضن حق استلام المبالغ التي تصرف للمحضون من كافة الجهات

سعيد العجل(صدى):

أصدر معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، تعميما يمنح الحاضن حق استلام المبالغ التي تصرف للمحضون من الجهات الحكومية أو الأهلية وذلك بناء على ما قرره المجلس الأعلى للقضاء في دورته الثالثة.

وأوضح المجلس الأعلى للقضاء أن القرار تضمن أن للحاضن حق استلام المبالغ التي تصرف للمحضون من الجهات الحكومية والأهلية، سواء كانت هذه المبالغ إعانات أو مكافآت شهرية أو موسمية.

وأكّد المجلس أن هذا القرار يأتي مراعاة للمصلحة العامة، والخاصة للمحضون.