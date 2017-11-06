بالصور.. حرس الحدود يطلق برنامج ” واعي ” لمكافحة المخدرات

سعيد العجل(صدى):

إنفاذًا لتوجيهات سمو وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات (حفظه الله) بضرورة تكثيف البرامج والمناشط الوقائية للحد من انتشار آفة المخدرات، وتحت رعاية معالي مدير عام حرس الحدود الفريق / عواد بن عيد البلوي، دشن مدير الإدارة العامة للأمن والاستخبارات اللواء / محمد بن عبدالله الشهري صباح هذا اليوم (الاثنين الموافق ١٧ /٢/ ١٤٣٩هـ) برنامج الملتقى التثقيفي للوقاية في البيئات العسكرية ” واعي ” بمقر المديرية العامة لحرس الحدود بالرياض، بحضور الأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات الأستاذ عبد الإله بن محمد الشريف رئيس مجلس إدارة المشروع الوطني للوقاية من المخدرات “ نبراس ” ، ورئيس الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين ” نقاء ” .

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود أنّ البرنامج هدف إلى تثقيف وتوعية منسوبي حرس الحدود بأضرار المخدرات والتدخين، ضمن مراحل على شكل خطة ممتدة على مدار العام التدريبي كمرحلة أولى بمنطقة الرياض، وذلك بالشراكة مع ” نبراس ” و ” نقاء ” .

وأضاف بأن الملتقى ناقش عدداً من المحاور أبرزها: أضرار المخدرات، وطرق الوقاية منها، وأنواع المخدرات وتركيبتها الكيميائية، والعلاج والتأهيل.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أنّ البرنامج تكون من عدة أنشطة؛ تتمثل في: محاضرات توعوية وتثقيفية، وتقديم استشارات علاجية ونفسية، وعمل فحوصات سرية، ومعرض مصاحب توعوي بأضرار التدخين والمخدرات؛ بالإضافة إلى مسابقة للبحث العلمي.

الجدير بالذكر أن حفل الافتتاح شهد عرضاً لفلم وثائقي عن جهود الدولة في مكافحة آفة المخدرات وآخر عن مشروع ” نبراس ” ، وكلمة للأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات الأستاذ عبدالآله بن محمد الشريف رئيس مجلس إدارة مشروع ” نبراس ” ، وكلمة مدير الإدارة العامة للأمن والاستخبارات لحرس الحدود اللواء / محمد بن عبدالله الشهري، ثم بدأت جلسات النقاش حول محاور الملتقى بمشاركة الرئيس التنفيذي لمشروع ” نبراس ” الدكتور سعيد السريحة، ومستشار الأمانة العامة لمكافحة المخدرات الدكتور طارق الأحمدي، ومدير إدارة البرامج العلاجية والتأهيلية بأمانة اللجنة الوطنية الأستاذ علي الشيباني وبحضور عدداً من منسوبي المديرية العامة لحرس الحدود.

